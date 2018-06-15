Ракета Falcon 9 вывела на орбиту луноход
- 22 февраля 2019, 15:07
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ракета-носитель Falcon 9 аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту первый частный израильский луноход Beresheet, разработанный стартапом SpaceIL.
Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся сегодня, 22 февраля, в 04:45 по московскому времени.
Сотрудники компании рассказали, что первая ступень ракеты-носителя совершила уже третий полет, ранее она дважды использовалась при запуске коммерческих аппаратов в 2018 году.
Основным заказчиком миссии Falcon 9 является американская компания SSL, которая по заказу индонезийской компании PT Pasifik Satelit Nusantara построила спутник Nusantara Satu.
Аппарат разрабатывали для передачи звуковых и видеосигналов, а также передачи интернет-данных с орбиты.
На аппарате Nusantara Satu специалисты установили экспериментальный небольшой космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США. Подробности его миссии неизвестны, срок эксплуатации в космосе ограничен одним годом.
Известно, что луноход Beresheet проведет на орбите Земли два с половиной месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и будет медленно приближаться к Луне.
Если все пойдет по плану, луноход совершит посадку на спутнике Земли в конце апреля 2019 года в окрестностях Моря Ясности.
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