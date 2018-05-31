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Венгерский министр назвал закон Украины об образовании полуфашистским

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© Коллаж/Ridus

Возглавляющий администрацию премьера Венгрии министр Гергей Гуляш заявил, что правительство его страны рассчитывает на смену позиции нового руководства Украины, которое придет к власти после выборов, в отношении языков национальных меньшинств.

Отвечая на вопрос о выборах на Украине во время пресс-конференции, Гуляш подчеркнул, что сейчас в этой стране у власти находится правительство, «которое попирает права меньшинств» и которое «приняло полуфашистский образовательный закон».

Министр отметил, что Будапешт надеется «достучаться до нового руководства страны», так как сейчас его правительство не находит «общего языка с нынешней администрацией».

Гуляш также добавил, что руководство его страны по-прежнему ждет от украинской власти изменения закона об образовании, сообщается на сайте правительства Венгрии.

Как известно, нынешнее правительство Венгрии выступает против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, обвиняя Киев в ущемлении прав проживающих на украинской территории венгров.

К конфликту между Будапештом и Киевом привел закон «Об образовании». Венгерская сторона считает, что этот документ нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке.

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