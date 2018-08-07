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Мужчины потратят на подарки к 23 февраля больше женщин

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© ТАСС/ Валерий Матыцин

Согласно социологическому опросу, мужчины собираются потратить больше денег к Дню защитника отечества, нежели женщины.

Несмотря на то, что покупать подарки на 23 февраля планируют 73% женщин и 44% мужчин, представительницы прекрасной части человечества намерены потратить на презенты в среднем 2300 рублей, в то время как представители сильного пола — 3300 рублей.

Молодые люди до 24 лет собираются потратить в среднем на подарки 2900 рублей, граждане старше 45 лет — 2400 рублей.

Москвичи намерены израсходовать на покупки — 3400. Жители остальных регионов — в среднем 2500 рублей.

Опрос был проведен порталом Superjob 18—19 февраля 2019 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

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