Мужчины потратят на подарки к 23 февраля больше женщин
- 22 февраля 2019, 12:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Согласно социологическому опросу, мужчины собираются потратить больше денег к Дню защитника отечества, нежели женщины.
Несмотря на то, что покупать подарки на 23 февраля планируют 73% женщин и 44% мужчин, представительницы прекрасной части человечества намерены потратить на презенты в среднем 2300 рублей, в то время как представители сильного пола — 3300 рублей.
Молодые люди до 24 лет собираются потратить в среднем на подарки 2900 рублей, граждане старше 45 лет — 2400 рублей.
Москвичи намерены израсходовать на покупки — 3400. Жители остальных регионов — в среднем 2500 рублей.
Опрос был проведен порталом Superjob 18—19 февраля 2019 года среди 1600 россиян старше 18 лет.
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