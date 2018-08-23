США готовят новую военную стратегию против России

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн, выступая в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне, заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, сообщает немецкий портал Telepolis.

По словам генерала, основной особенностью этой стратегии является «скрытое вторжение» вглубь территории противника.

Голдфейн отметил, что США начали разработку новой стратегии в ответ на «угрозы» со стороны России и Китая.

Он также добавил, что затраты составят около 135 миллиардов долларов, а сам процесс займет около года, передает News.ru.

Глава штаба американских ВВС рассказал, что в новой стратегии будут задействованы все рода американских войск, при этом главная роль отводится истребителю F-35, который выступит в качестве координационного штаба для наступления, пишет газета «Известия».

Кроме того, по словам Голдфейна, идея стратегии состоит в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избежав прямого с ним столкновения.

Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане, — подчеркнул генерал.

Журналисты немецкого портала назвали новую американскую разработку стратегией «троянского коня», добавляет ФАН.

Несмотря на то, что американский генерал назвал стратегию новой, РЕН ТВ отмечает, что подобная система применялась Вашингтоном еще в 60-е годы прошлого века, когда иностранные агенты забрасывались на территорию Советского Союза.



Несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании нового рода американских войск — Космических сил Соединенных Штатов.