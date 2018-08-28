Вдова привезла гроб с телом мужа к зданию правительства Самары

Жительница Самары Анна Плотникова не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на городском кладбище «Рубежное» и привезла гроб с покойником к зданию самарского правительства.

«Хотят 50 тысяч. Я одна ращу ребенка. Каким образом я могу найти такие деньги? Нам не дают это сделать, на кладбище не пускают», — заявила она.



Видеозапись с объяснениями женщины опубликована в социальных сетях.

По информации РЕН ТВ, женщина не смогла похоронить бывшего супруга из-за так называемых «войн могильщиков». Конкуренты компании, с которой Анна заключила договор, не давали рыть могилу и требовали денег.

Из постов в Твиттере муниципального депутата Красноярского района Азата Туймасова выяснилось, что Плотникова пыталась похоронить мужа на социальное пособие в размере 6 тысяч рублей с небольшой доплатой и на выделенном государством участке.

Туймасов взялся помочь женщине, обратился в компанию «ИП Воробьев», работающую в сфере ритуальных услуг, а также получил от МУП «Спецкомбинат» разрешение на захоронение на кладбище «Рубежное». Когда покойника привезли на кладбище, там появились два десятка молодых людей, которые не дали выкопать могилу и провести похороны, после чего гроб и оказался у здания администрации Самары.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на инцидент и поручил разобраться в ситуации. «Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю. А. Рожину жестко разобраться в произошедшем. Вся информация о случившемся будет представлена общественности», — сообщил он.

Однако Анна Плотникова отказалась от помощи областных властей. «Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?» — рассказала РИА Новости Анна.

Она добавила, что сейчас гроб находится в ритуальном зале в Самаре, а сама она вернулась в Тольятти, где живет вместе с ребенком от покойного. Анна сообщила, что «деньги ей уже не нужны», а завтра она поедет и похоронит бывшего мужа в деревне.

Ранее СМИ рассказывали о том, как из-за бандитских разборок не могли похоронить родственников жители Челябинска, а в Подмосковье сотрудник похоронного бюро торговал местами на кладбище.