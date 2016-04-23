Власти Химок обвинили Facebook в удалении комментариев с критикой мэра

Руководитель Управления информационной политики города Химок Татьяна Костанда объяснила исчезновение критических комментариев в адрес мэра этого города Дмитрия Волошина на его персональной странице в Facebook тем, что они «удаляются системой».

«12 февраля в Химках прошла „встреча с жителями“ главы округа. На своей страничке в социальной сети глава разместил фотографии и похвалился хорошо проведенной встречей. Я оставила комментарий под этим мэрским постом, комментарий был о том, что данная встреча с полным залом „добровольно“ согнанных бюджетников — очередная профанация и очковтирательство, через пару часов мой комментарий благополучно удалили», — пожаловалась жительница Химок Елена Денежкина.

Один из жителей Химок написал на имя Дмитрия Волошина обращение, в котором напомнил об этическом кодексе партии «Единая Россия», который обязывает принадлежащих к этой партии чиновников чутко и с уважением относится к гражданам, избирателям и их мнениям, а также публично отвечать на любые обвинения. В ответе Администрации Химок за подписью Татьяны Костанды было сказано, что комментарий Денежкиной исчез со страницы Волошина из-за того, что «в социальной сети Фейсбук произошел технический сбой, в связи с чем данный комментарий был удален системой».

Ранее стало известно, что на встречу жителей Химок с главой города Волошиным в ДК «Родина» пропускали только избранных, а, например, инвалида первой группы и ветерана труда Татьяну Стеснягину туда не пустили. Она хотела спросить у чиновника насчет неработающего с ноября лифта в ее доме по улице Родионова. В свою квартиру после четырех инсультов и со сломанной ногой Татьяна поднимается по лестнице.



Также в распоряжении «Ридуса» имеется список приглашенных на встречу с мэром города — это 1113 фамилий — все до единого муниципальные служащие, представители профсоюзов, обществ ветеранов и других лояльных структур. Это не новая практика: в 2017 году на слушаниях по генплану Химок поймали подставных «местных жителей».



Странные оправдания от окружения Дмитрия Волошина и самого мэра жители Химок слышат не впервые. В мае 2017 года Волошин пожаловался на «пьяный микрофон».

