Красная рыба резко подешевела в Центральной России

В регионах Центральной России значительно снизились оптовые цены на замороженную красную рыбу.

Больше всего подешевела горбуша, цена которой в первой половине февраля опустилась до 130 рублей за кг, что на 32,3% ниже ее стоимости в аналогичном периоде 2018 года.

Причина такого резкого падения цен заключается в рекордном за всю историю наблюдений улове лососевых в прошлом году, приводит газета «Известия» мнение руководства Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По данным Росрыболовства, улов составил свыше 676 тысяч тонн.

Как считают эксперты, вероятность снижения розничных цен на красную рыбу зависит от спроса на нее. При этом специалисты отмечают, что к концу первого полугодия торговые сети должны будут реализовать всю эту продукцию до момента истечения срока ее годности.

Впрочем, даже в этом случае падение цен не будет столь значительным. Красная рыба может подешеветь максимум на 20%, предполагают эксперты.

Тем не менее снижение оптовых цен уже сказалось на росте розничных продаж, приводит издание данные Росрыболовства.

Резкое падение цен на горбушу в России также наблюдалось в конце августа прошлого года.

В начале декабря 2018 года Росрыболовство сообщило об обвале цен на красную икру. Он был вызван рекордным уловом лососевых.

