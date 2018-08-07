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Женщина приютила двух кошек, одна из которых вскоре внезапно побелела

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  • 21 февраля 2019, 19:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Немка по имени Николь всегда мечтала о кошке, но как-то не складывалось. И вот судьба решила взять всё в свои руки и подкинула женщине сразу двоих котят, одна из которых оказалась с уникальной особенностью.

«Однажды я приехала на местную ферму и увидела там двух маленьких котят, которые прятались в углу сарая. Они были в плохом состоянии, с клещами и инфекцией в ушах. Мне было больно видеть, как они страдают, поэтому я забрала их обоих домой», — вспоминает Николь.

Женщина отвезла четырёхмесячных котят к ветеринару и тщательно пролечила обоих животных. Благодаря любви, заботе и хорошему питанию маленькие зверьки вскоре превратились в двух роскошных кошек с шикарными чёрно-белыми шубами. Хозяйка назвали их Элли и Рози.

А девять месяцев спустя немка заметила на чёрной шубке Элли белое пятно, которого раньше не было: «Я подумала, что это пух и попыталась убрать, однако это оказалась её шерсть. А вскоре и вся внешность Элли начала меняться — то тут, то там появлялись всё новые белые пятна», — рассказала Николь изданию LoveMeow. Напуганная состоянием любимой кошки женщина снова отвезла её к ветеринару.

Доктор успокоил хозяйку и объяснил, что у кошки Элли — витилиго. Это редкое заболевание, при котором участки кожи или меха теряют свой пигмент и становятся белого цвета. Витилиго встречается у 0,5−2% от общего населения Земли, и ещё реже настигает животных.

Витилиго не наносит физического вреда носителю заболевания, только влияет на внешность. В случае с кошкой Элли это лишь добавило ей очарования и уникальности: «Теперь она похожа на симпатичную маленькую сову. Она такая милая! А её мех продолжает меняться каждый день».

За переменами во внешности кошечки-совы можно следить на её личной страничке в Instagram.

А также посмотрите, как витилиго меняет других животных — от лошадей до собак и от жирафов до птиц. Удивительное зрелище!

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