Тест: Что вы знаете о сексе?

Секс, как базовая потребность человека, давно перестал быть запретной темой. О сексуальной стороне жизни снимают фильмы, пишут книги, говорят по телевизору и на улицах. А насколько хорошо вы разбираетесь в сексе — в вопросах его безопасности и удовольствия. Проверьте себя с помощью нашего теста.

Поделитесь результатом в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим просвещённым друзьям.