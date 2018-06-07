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Тест: Что вы знаете о сексе?

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  • 21 февраля 2019, 15:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Секс, как базовая потребность человека, давно перестал быть запретной темой. О сексуальной стороне жизни снимают фильмы, пишут книги, говорят по телевизору и на улицах. А насколько хорошо вы разбираетесь в сексе — в вопросах его безопасности и удовольствия. Проверьте себя с помощью нашего теста.

Поделитесь результатом в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим просвещённым друзьям.

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