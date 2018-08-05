Маламута в чудовищном состоянии спасли от смерти на цепи

Аляскинский маламут по кличке Один (Odin) всю жизнь провёл на цепи у жестоких заводчиков. Когда в октябре 2018 года пса нашли зоозащитники, он был в ужасном состоянии — безволосый, больной, с гноящимися ранами по всему телу пёс ничем не напоминал пушистого маламута.

Когда я впервые увидела Одина, я не могла поверить своим глазам. Собака была страшно истощена, со сломанными зубами и жутким гнилостным запахом от кожных инфекций. Он выглядел так как будто его вытащили прямо из кошмарного фильма ужасов — рассказала Сидни Шелкопф (Sydney Schelkopf) из Миссисипи, которая забрала собаку на передержку.

Собаку немедленно отвезли к ветеринару, который выявил у пса демодекоз — заболевание кожи, спровоцированное клещами, ушную инфекцию и сердечных гельминтов. Маламуту требовался регулярный приём антибиотиков, чистка ушей, специальные купания, мази и витамины. Зоозащитница запустила денежный сбор в соцсетях, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Помимо проблем со здоровьем, маламут Один серьёзно пострадал психологически. Тяжёлая жизнь на цепи и отсутствие заботы сказались на поведении собаки.

«Когда я привела его в свой дом, он понятия не имел, как ему себя вести. Он выглядел очень робким и неуверенным, осторожно обнюхивая дом, Один постоянно оглядывался на меня, как бы спрашивая „В чём подвох?“. Первые несколько недель пёс просто лежал на одном месте и не реагировал на мои попытки поиграть с ним. Кажется, этой собаке никогда не позволяли быть просто собакой, и это разбивало мне сердце», — призналась американка изданию The Dodo.

Медленно, но верно, забота девушки начала давать свои плоды — Один залечивал свои раны, потихоньку обрастал шерстью и начинал верить, что подвоха нет и его не посадят снова на цепь. Через пару месяцев из худого, больного, лысого и несчастного создания пёс стал превращаться в пушистого и довольного жизнью маламута. Глядя на фото, опубликованные Сидни в феврале 2019 года, сложно поверить, что пёс в роскошной густой шубе и тот худой лысый оборотень — одна и та же собака.

«У нас бывают хорошие и плохие дни. В настоящее время Один заканчивает лечение от сердечных гельминтов, и это была тяжёлая битва. После того, как мы справимся с этим, я собираюсь сделать ему корректирующие операции на зубах. К сожалению, многие зубы находятся в очень плохом состоянии, но мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить их!», — рассказала Сидни Шелкопф, которая за время заботы о маламуте так к нему привязалась, что решила оставить его в своём доме навсегда.



Сейчас аляскинский маламут ведёт себя, как нормальная собака — бегает, играет с другими животными, весело лает и очень любит обниматься со своей хозяйкой, которая спасла ему жизнь: «Мой Один — очень весёлый, ласковый и любящий парень. Ему дали возможность быть просто собакой, он доверился новой жизни, и я чувствую, как сильно он благодарен за новый шанс».



Чтобы рассказать эту чудесную историю спасения, Сидни завела для пса страничку в Instagram, где регулярно публикует фотографии невероятного преображения своего маламута и призывает людей не быть равнодушными и помогать животным.

А вы когда-нибудь спасали собак?