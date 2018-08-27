В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
- 21 февраля 2019, 15:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) сообщила о закрытии в столице частной клиники «Асклепий мед», где летом прошлого года скончалась пациентка во время пластической операции.
Мещанский суд Москвы признал директора клиники Сагындыка Кудайбердиева виновным в совершении преступления по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и приговорил его к лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев.
По версии следствия, вечером 23 июля 2018 года в клинике во время проведения хирургической операции скончалась женщина 1978 года рождения.
В время проверки выяснилось, что у клиники не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, при этом там предлагался широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов.
В настоящее время клиника «Асклепий мед» закрыта, сообщается на сайте ведомства.
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