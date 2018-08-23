Украина попросила Россию помочь в деле против Поклонской

Украинская прокуратура направила в Российскую Федерацию ходатайство о правовой помощи, чтобы депутату Госдумы Наталье Поклонской сообщили о привлечении ее к уголовной ответственности.

Об этом заявил Гюндуз Мамедов, глава прокуратуры Автономной республики Крым, входящей в Генеральную прокуратуры Украины.

«Мы хотим закончить расследование уголовного производства», — рассказал Мамедов в беседе с украинским изданием «the Бабель».

По его словам, теперь украинская сторона ожидает ответа от России.

В октябре прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Наталья Поклонская, занимая должность прокурора Крыма, якобы преступила статьи УК Украины «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По его словам, Поклонская также «нарушила законы и обычаи войны».

Комментируя высказывание украинского генпрокурора, Поклонская в свою очередь отметила, что, «будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел „Военные преступления“».

