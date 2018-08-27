Фото влюблённых курьеров еды из конкурирующих компаний взбудоражило соцсети
- 21 февраля 2019, 13:52
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стала вирусной фотография, на которой запечатлены нежные объятия двух курьеров из конкурирующих компаний — парень в зелёной форме Delivery Club и девушка в жёлтой одежде «Яндекс. Еда» обнимают друг друга на одной из оживлённых улиц Новосибирска. Снимок опубликовал на своей странице в Twitter пользователь с ником Архимемариус. Современная романтическая история мгновенно стала вирусной, пост собрал больше 8,5 тысяч лайков и десятки комментариев. А ещё их разыскивает работодатель, чтобы подарить путёвку в Париж.
Фотография влюблённых курьеров породила массу шуток от остроумных юзеров. Юмористы даже отыскали детей, которые могли быть рождены вследствие любовной истории доставщиков еды.
Ромео и Джульетта 21 века.
Деливерио и Яндексетта
Боюсь, их кланы будут против такой любви…
Монтекки и Капулетти версия 2.0.
запретная любовь
Боюсь только, в этой истории траванутся не они.
make love, not dostavka
Да это самое милое, что я видела за сегодня.
После того как снимок завирусился в соцсетях, влюблённую парочку начали разыскивать представители сервиса Delivery Club. По сообщению «Лента.ру», компания хочет отправить курьеров в романтическое путешествие в Париж, оплатив им перелёт и проживание в отеле.
Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы — заявили представители Delivery Club.
Сотрудники компании «Яндекс. Еда» пока что никак не прокомментировали фотографию.
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