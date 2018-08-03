Интерактивная карта показала, какой была Земля миллионы лет назад

Американский программист Ян Вебстер совместно с NASA и Google создал масштабную интерактивную карту, которая отражает все изменения, произошедшие на Земле за 750 миллионов лет.

Любой желающий может посмотреть, как менялась наша планета: от первых гипотетических суперконтинентов — до континентов, на которых мы живем сегодня.

Удобно, что карту можно вращать, как школьный глобус, выбирая, куда отправиться. Можно выбрать не только временной промежуток, но и место, чтобы посмотреть, как оно выглядело миллионы лет назад.

Помимо интерактивной картинки Ян Вебстер добавил на карту информацию о флоре, фауне, первых людях, а также историю города или региона. Если вас интересует конкретный участок суши, на карте можно посмотреть за развитием этой территории.

Например, 750 миллионов лет назад будущая столица Мексики уже находилась на суше, тогда как на месте современной Москвы еще плескались волны Мирового океана.

Мы никогда не сможем воссоздать достоверную картину прошлого, различные модели могут отличаться. Но такая интерактивная карта будет интересная не только ученым, но и обычным людям, которым интересна история нашей планеты, — пояснил ученый.

Всего предлагается 26 вариантов временной шкалы с интервалами от 15 до 150 миллионов лет.



Эксперты считают, что эта карта может быть стартом для создания других интерактивных материалов на его основе. Например, распространение животных и растений по нашей планете.