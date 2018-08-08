Британский авиалайнер случайно превысил скорость звука
- 21 февраля 2019, 11:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic во время полета случайно превысил скорость звука, сообщил журнал Popular Mechanics.
Boeing 787−9 Dreamliner, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, на высоте около 11 километров попал в высотное струйное течение и развил скорость до 800 миль в час (1285 километров в час).
При этом скорость звука на такой высоте составляет 1062 километра в час, а стандартная скорость такого самолета — 561 миля в час (902 километра в час).
Однако несмотря на то, что авиалайнер неожиданно развил такую скорость, в аэропорт назначения он прибыл раньше положенного времени лишь на 48 минут.
Пилот самолета Питер Джеймс написал в соцсети, что за свою 25-летнюю карьеру никогда не сталкивался с таким попутным ветром.
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