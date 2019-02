В Великобритании назвали лауреатов BRIT Awards

В Великобритании в среду, 20 февраля, состоялась церемония вручения наград в области поп-музыки BRIT Awards.

Согласно решению жюри, лучшей британской группой признана The 1975, получившая приз за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships.

Лучшим певцом назван Джордж Эзра, лучшей певицей — Джоржа Смит.

Ди-джей Кельвин Харрис был удостоен приза за лучший британский сингл One Kiss, созданный в сотрудничестве с певицей Дуа Липа.

Американская певица Пинк получила почетную награду за выдающийся вклад в индустрию. На сайте премии отмечается, что приз впервые был вручен иностранному артисту.

Вручаемая ежегодно музыкальная премия Brit Awards является британским эквивалентом американской премии Грэмми.