Экс-генсек НАТО пригрозил Белоруссии «украинским сценарием»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Белоруссию к реформам для защиты от «российской агрессии».

«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться», — заявил он в интервью украинскому изданию Liga.net.

Минску Расмуссен посоветовал провести реформы, «ведущих к демократии и свободе», поскольку только такие реформы, по его мнению, «создадут защиту от российской агрессии».

«Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии», — добавил он.

В прошлом году Расмуссен отметился заявлением, что в случае полномасштабной войны российская армия заняла бы всю территорию Украины «за несколько дней». Заодно бывший генсек НАТО откровенно признался, что планы принять Украину в НАТО появились еще в 2008 году, но вместо открытого военного противостояния с Россией страны альянса предпочитают применять к ней политику сдерживания, в частности — санкции.

Напомним, генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен был с 2009 по 2014 год. После отставки он развил активную деятельность и не сходит со страниц прессы. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко назначил его своим советником, правда вторить киевской пропаганде Расмуссен не стал и заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева не должно быть неотложным приоритетом украинского правительства, а самому Порошенко лучше подумать над исполнением минских соглашений.



Бывшего президента Барака Обаму Расмуссен проводил на отдых упреками в нерешительности «в области применения военной силы и угроз применения военной силы для предотвращения мировых конфликтов», а от Дональда Трампа потребовал усилить роль США как «международного полицейского» и увеличить давление на Россию.

