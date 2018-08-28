В Приморье родители пятиклассников устроили самосуд над школьным хулиганом

В городе Большой Камень Приморского края родители школьников устроили самосуд на учащимся пятого класса, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям и сильно избил девочку. В наказание за это его макнули головой в унитаз.

«Отец одного из учеников и две мамы решили попробовать еще раз поговорить с Алексеем и 20 февраля пришли в школу, где на попытку вразумить подростка услышали в ответ только оскорбления. Мужчина не выдержал и дважды окунул пацана головой в унитаз — мера страшная, далекая от педагогики, но и ребенок изводил детей своим поведением на протяжении вот уже пяти лет», — пишет «Московской комсомолец».



По информации издания, родители неоднократно жаловались руководству школы, но директор не принимал никаких мер в отношении агрессивного школьника, ссылаясь на закон об образовании. Алексей (имя несовершеннолетнего изменено) воспитывается бабушкой.

«Папу зарезали в подъезде, а мама сейчас проходит по уголовному делу об убийстве, кого-то она там сама недавно зарезала. Мальчик живет с бабушкой, которая с ним не справляется. Он издевается над детьми, постоянно портит их имущество, бьет, избивает девочек», — рассказала журналистам мама одного из школьников.



Теперь макнувшему школьного хулигана в унитаз мужчине грозит уголовное дело, так как в результате «воспитательного мероприятия» у Алексея могло случиться сотрясение мозга. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

В январе 2019 года случилась другая резонансная история, когда в Сызрани ученик восьмого класса ударил учительницу физкультуры. Конфликт произошел прямо на уроке во время игры в волейбол. Агрессивный восьмиклассник пришел выяснять отношения к учащемуся девятого класса, напал на него и избил. За мальчика заступилась молодая учительница физкультуры, за что получила удар по голове и сотрясение мозга.

В том же месяце в один из учеников сельской школы Красноярского края расстрелял здание учебного заведения из охотничьего ружья, а также попытался застрелить своего одноклассника, который его обижал.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какую опасность для детей представляет травля в школе.