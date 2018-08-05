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СМИ: в Германии раскрыли российскую схему отмывания денег

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© pixabay.com

В ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, следователи конфисковали в Германии имущество стоимостью 40 млн евро, сообщает Associated Press.

Кроме того, были конфискованы около 6,7 млн евро, находившиеся на счетах в нескольких немецких банках, а также 1,2 млн евро, размещенные в одном из банков Латвии.

Предположительно, российская схема по отмыванию денег включала в себя инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии.

Как пишет агентство, благодаря этой схеме мошенники сумели вывести из России более 22 млрд евро. Эти деньги были переведены в Европу через фиктивные компании, а также молдавские и латвийские банки.

Ранее сообщалось, что 30 млрд долларов были выведены из России через эстонский Danske Bank.

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