Кошка год приходит к погибшей подруге-собаке

Кошка по кличке Малышка Грей (Baby Grey) очень дружила с американской эскимосской собакой Грейс (Gracie), жившей по соседству. Она каждый день приходила к ней в гости, чтобы погулять и понежиться на солнышке. Кошка и сейчас приходит и по 20 минут ждёт свою подругу на крыльце. Кошка не знает, что год назад белоснежная Грейс погибла от лимфомы.

«Грейс обожала природу и почти всё время проводила на улице. Она была доброй и дружелюбной собакой и любила всех животных — от бурундуков до кроликов и даже ястребов. Кошечка пришла к нам во двор 2,5 года назад, и они сразу подружились», — рассказала хозяйка погибшей собаки Шеа Белью Бреннаман (Shea Belew Brennaman) из штата Алабама.

По словам хозяйки, больше всего парочка друзей любила лежать на солнце и есть помидоры: «Моя Грейси всегда была щедрой хозяйкой. Мы оставляли ей помидоры на крыльце, которые она просто обожала. А она делилась ими с кошкой, а это много значит. Малышка Грей приходила к нам каждый день, они ели помидоры и вместе загорали. Казалось, животные нашли друг в друге родственные души».

А в конце октября 2017 года, сразу после того, как собаке исполнилось 12 лет, хозяйка Бреннаман заметила, что пёс стал вялым. Поездка к ветеринару, многочисленные тесты и рентгеновские снимки выявили причину: у Грейс была агрессивная лимфома.

«Большую часть оставшихся ей дней Грейси провела на прохладном крыльце. Может это давало ей облегчение, но я думаю, что на самом деле так она прощалась со своей территорией и со всеми своими друзьями во дворе. В последние дни жизни моей собаки кошка Малышка Грей приходила к ней чаще обычного, они не загорали и не ели помидоры, а просто лежали, чтобы быть рядом друг с другом», — рассказала американка изданию The Dodo.

Собака Грейси скончалась в ноябре 2017 года. Но, кажется, Малышка Грей до сих пор отказывается в это поверить

«После смерти Грейс кошка приходит к нам несколько раз в неделю. Сначала она подходит к двери и ищет свою подругу. Потом подолгу ждёт на крыльце, может сидеть и смотреть на дверь по 20 минут, после ложится и загорает, через некоторое время уходит. Это продолжается уже год. И это разбивает мне сердце, но и даёт надежду и вдохновение. Между этими животными была такая невероятная дружба, такая сильная связь, какую и среди людей встретить трудно», — рассказала растроганная хозяйка.

А вы встречали примеры трогательной дружбы между животными? Расскажите нам в комментариях!