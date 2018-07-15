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Суд арестовал пойманного на взятке врио главы подмосковного Дзержинского

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© Интерпресс/ТАСС

По решению Пресненского суда Москвы арестован врио главы администрации городского округа Дзержинский Сергей Грибинюченко.

«В отношении подозреваемого Грибинюченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля», — приводит РЕН ТВ постановление суда.

Как сообщает телеканал, Грибинюченко подозревается в получении взятки в размере 20 тысяч долларов за покровительство частной компании.

Уточняется, что передача денег состоялась на парковке одного из ТЦ Подмосковья под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщил «Ридусу» информированный источник, назначенный на должность всего две недели назад Грибинюченко был задержан при получении взятки 18 февраля в результате совместной операции ФСБ и Следственного комитета.

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