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Националиста Демушкина досрочно выпустили из колонии

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© Артем Коротаев/ТАСС

По решению Петушинского районного суда Владимирской области досрочно выпущен на свободу националист Дмитрий Демушкин, отбывавший наказание за экстремизм.

Сам Демушкин сообщил ТАСС, что суд постановил отпустить его раньше срока в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ.

По словам освобожденного, он уже покинул исправительную колонию № 2, пишет агентство.

Примечательно, что его освободили сразу же после вынесения решения суда, не дожидаясь десяти дней, которые положены прокуратуре на обжалование.

В итоге Демушкин вышел на свободу за 15 суток до окончания срока. «По приговору я должен был выйти на свободу 7 марта», — цитирует его РИА Новости.

Как известно, 25 апреля 2017 года бывший лидер запрещенного в РФ движения «Русские» был приговорен Нагатинским судом Москвы к 2,5 колонии общего режима. Его признали виновным по делу о размещении в соцсетях «двух графических изображений экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц».

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