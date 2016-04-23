Националиста Демушкина досрочно выпустили из колонии
- 20 февраля 2019, 21:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По решению Петушинского районного суда Владимирской области досрочно выпущен на свободу националист Дмитрий Демушкин, отбывавший наказание за экстремизм.
Сам Демушкин сообщил ТАСС, что суд постановил отпустить его раньше срока в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ.
По словам освобожденного, он уже покинул исправительную колонию № 2, пишет агентство.
Примечательно, что его освободили сразу же после вынесения решения суда, не дожидаясь десяти дней, которые положены прокуратуре на обжалование.
В итоге Демушкин вышел на свободу за 15 суток до окончания срока. «По приговору я должен был выйти на свободу 7 марта», — цитирует его РИА Новости.
Как известно, 25 апреля 2017 года бывший лидер запрещенного в РФ движения «Русские» был приговорен Нагатинским судом Москвы к 2,5 колонии общего режима. Его признали виновным по делу о размещении в соцсетях «двух графических изображений экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц».
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