В обществе всегда существуют некие стандарты красоты, которым стремятся соответствовать. Но также в мире всегда находятся люди, которые попирают все каноны и выглядят не так, как привычно большинству. В школе таких часто называют белыми воронами и пытаются убить в них индивидуальность, но если таким уникальным личностям удаётся побороть свои комплексы, то они становятся новыми кумирами целых поколений. Мы, в «Ридусе», любим разнообразие нашей планеты и очаровываемся людьми, которые находят в себе смелость заявить о своей непохожести на весь мир.

Собрали для вас 11 великолепных мужчин, которые заставят вас забыть о стандартах красоты.

1. Кристиано, актёр

Этот парень с длинными огненно-рыжими волосами — бразильский YouTube- блогер и актёр театра. В свободное время Кристиано (Cristiano) любит выбираться на природу и в походы. И часто делиться новыми фотографиями и видео со своими подписчиками.

2. Бера, певец

Бера Иванишвили или просто Бера (BERA) — грузинский певец и автор песен, который родился во Франции. Он не единственный альбинос в своей семье. Его брат Цотне похож на маленькую копию своего старшего брата и тоже мечтает стать музыкантом в будущем.



3. Мустафа, модель

Мустафа (Moostapha) — профессиональная модель из Южной Африки с синдромом витилиго. Его уникальную внешность заметили модельные агентства и придали жизни парня новый вектор.



4. Николай Матаннанов, спортсмен

Кто бы мог подумать, что Николай Матаннанов — молодой парень из Республики Саха, Якутия, будет выглядеть в точности, как американский индеец? Необычная внешность этого профессионального спортсмена привлекла внимание многих фотографов. Некоторые люди даже сравнивают его с главным мужским персонажем из мультфильма «Мулан». Сам Николай не считает себя привлекательным и говорит, что у каждого может быть красивое тело, если он этого захочет.

5. Санеле Хаба, модель

Модель Санеле (Sanele Junior Xaba) использует свою популярность, чтобы привлечь внимание к присутствию альбиносов в мире моды. Парень считает, что несмотря на то, что у людей с альбинизмом в наше время много возможностей, они по-прежнему ограничены своим внешним видом: «Альбиносов редко приглашают принять участие в обычных фотосессиях или рекламных роликах. Зато им часто предлагают партии в провокационных, странных и скандальных спектаклях».



6. Hairfreaky, блогер с длинными волосами

Этот парень прославился в соцсетях своими необыкновенно длинными волосами. По словам мужчины с впечатляющей косой, самое сложное в уходе за такой шевелюрой — не мытьё, а сушка. Блогер утверждает, что должен по несколько часов ждать, пока высохнут его волосы. Использовать фен парень не желает из-за страха навредить своим длинным волосам.

7. Самуэль Фриберг, блогер

Самуэль Фриберг (Samuel Friberg) — молодой французский парень, чьё большое родимое пятно на лице вызывает разногласия среди публики, которая никак не может решить, привлекательно оно или нет. Сам Самуэль уверен, что родимое пятно делает его особенным и уникальным.

8. Кайне Буффонж, модель

Ворвавшись в мир моды со своим веснушчатым подбородком и брекетами, Кайне Буффонж (Kaine Buffonge) довольно быстро поднялся по карьерной лестнице. Парень признаётся, что это было совсем не просто: он ненавидел фотографироваться и не любил свою внешность. К счастью, рядом с ним оказались люди, которые внушили ему уверенность в себе.

9. Карим Муссо

Несмотря на свой юный возраст, Карим Муссо (Karim Mousseau) уже попробовал себя в модельном бизнесе, но был разочарован и приостановил свою карьеру. Парень признаёт, что может вернуться к нему через несколько лет, но сейчас работает над другими проектами.

10. Даниил Кудрявцев, модель

Даниил — модель из Москвы с инопланетной внешностью, которая привлекает фотографов со всего мира. Несмотря на рекламные контракты и частые путешествия, Даниил получает образование в энергетике.



11. Хавьер Ботет, актёр

Хавьер Ботет (Javier Botet) родился с редким генетическим заболеванием под названием синдром Марфана. У людей с этим расстройством очень длинные кости, худые, продолговатые конечности и пальцы. Также такие люди невероятно гибкие. Этот синдром требует постоянного лечения. Зато благодаря особенностям своей внешности, Хавьер — отличный актёр для режиссёров фильмов ужасов. В некоторых сценах ему даже не нужны спецэффекты, чтобы сыграть свою роль.

Какой из этих мужчин впечатлил вас больше всего? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!