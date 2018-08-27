В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи

С 1 марта 2019 года жители австралийского штата Квинсленд смогут официально регистрировать автомобильные номера с эмодзи, сообщил Fox News.

Австралийским автолюбителям разрешат использовать регистрационные номера с одним из пяти смайликов на выбор.

В предложенный набор входят «влюбленный», «подмигивающий», «улыбающийся», «в темных очках» и «плачущий от смеха».

За номер с эмодзи автомобилистам придется заплатить дополнительно 475 долларов.

Отмечается, что смайлики разрешены как элемент дизайна и не будут использоваться для идентификации автомобиля. В документах и базе данных регистрационные номера будут по-прежнему состоять исключительно из сочетания букв и цифр.

Местный департамент транспорта также предложил бизнесменам добавить к стандартному номеру не эмодзи, а логотип своей компании.

Жители штата с большим энтузиазмом восприняли инициативу властей и попросили в дальнейшем расширить линейку смайликов, говорится в сообщении телеканала.

С 20 декабря 2017 года пользователям «Яндекс.Переводчика» стала доступна новая функция, с помощью которой можно перевести язык эмодзи на русский и обратно.



Ранее также сообщалось, что американский селекционер потратил восемь лет на попытки вывести белого питона с желтыми пятнами на шкурке, которые приняли бы форму эмодзи.