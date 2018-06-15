Объявление об аренде квартиры с огромным медведем напугало москвичей

Соцсети привлекло внимание объявление москвича о сдаче квартиры в посуточную аренду на портале Airbnb. Дело в том, что на фотографиях в каждой комнате стоит большой плюшевый медведь — в коридоре он держит в лапах гармонь, в ванной стыдливо прикрывается, в спальне гостеприимно показывает на кровать. Однако оригинальная задумка напугала пользователей, уж больно жутко выглядит огромный мишка в потрёпанной квартире.

Арендодатель Максим отметил, что квартира находится рядом с метро и круглосуточным супермаркетом, а арендаторы могут заезжать с животными, если это медведи. К слову, изначально цена жилья за сутки составляла 16 тысяч рублей, а потом возросла до 19 076 рублей.

Скрин с необычным объявлением опубликовали на портале «Пикабу», и пост быстро вышел в топ, собрав много саркастичных комментариев: «Капец, как это крипово», «Никогда в жизни не стал бы там жить. А вдруг он ночью там ходит? Брррр», «Да это он медведем дырки в стенах закрывает))», «Так поэтому и медведь такой криповый. Да чтобы за 16 тыщ этот клоповник сдать, тут не только медведя надо замутить!»

Нашлись и те, кому понравился креатив автора объявления: «Я бы снял только из-за этой криповой рекламы. После такого остальные объявления будут казаться неполноценными».

А вы бы арендовали такую квартиру?