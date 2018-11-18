Порошенко внес в Раду законопроект о допуске на Украину иностранных войск

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о допуске в 2019 году иностранных войск на территорию страны.

В документе идет речь о разрешении присутствовать иностранным военным на территории Украины для участия в международных учениях.

В частности, имеются в виду намеченные на июнь — октябрь украинско-американские маневры Rapid Trident — 2019, Sea Breeze — 2019 (июнь — сентябрь), украинско-румынские учения Riverine-2019 (апрель — ноябрь), многонациональные маневры «Кленовая арка — 2019» (июль — декабрь), а также украинско-британские учения Warrior Watcher — 2019, которые должны состояться в августе — октябре.

Предполагается, что в маневрах, которые должны пройти в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) во Львовской области, а также в некоторых других регионах страны, примут участие до десяти тысяч украинских военных и не менее трех тысяч представителей вооруженных сил США, государств — членов НАТО и стран программы «Партнерство ради мира», отмечает газета «Известия».

Во вторник, 19 февраля, украинский лидер подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно стратегического курса на обретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора, сообщает УНИАН.