Впервые животное признали вымершим из-за глобального потепления

Австралийские исследователи официально признали рифовую мозаичнохвостую крысу вымершим видом. Ученые пояснили, что животное вымерло из-за глобальных изменений климата.

Это первый случай, когда вид официально назвали вымершим из-за глобального потепления.

Напомним, что рифовая мозаичнохвостая крыса относится к семейству мышиных, а обитала она на песчаном острове Брэмбл-Кэй у берегов Новой Гвинеи. До сих пор неизвестно, как крысы попали на остров.

По одной из версий, животное может являться реликтовым остатком вида, жившего во времена существования сухопутного перешейка между Австралией и Новой Гвинеей около 9 тысяч лет назад.

Есть и более простое объяснение: крысы попали на остров вместе с растительным мусором, который выносит река Флай, или на каноэ местных жителей.

Об образе жизни и биологии этих грызунов известно мало, так как они ведут ночной образ жизни и в последнее время их количество на острове значительно сократилось.

Рифовая мозаичнохвостая крыса — крупный зверь. Длина тела составляет 165 мм, длина хвоста — 45—185 мм, а масса крысы — около 164 граммов.

Несколько лет назад Департамент охраны окружающей среды и наследия Квинсленда обеспокоился отсутствием крыс. Ученые провели наблюдения и пришли к выводу, что рифовые крысы практически полностью исчезли.