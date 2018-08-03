Впервые животное признали вымершим из-за глобального потепления
- 20 февраля 2019, 13:10
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Австралийские исследователи официально признали рифовую мозаичнохвостую крысу вымершим видом. Ученые пояснили, что животное вымерло из-за глобальных изменений климата.
Это первый случай, когда вид официально назвали вымершим из-за глобального потепления.
Напомним, что рифовая мозаичнохвостая крыса относится к семейству мышиных, а обитала она на песчаном острове Брэмбл-Кэй у берегов Новой Гвинеи. До сих пор неизвестно, как крысы попали на остров.
По одной из версий, животное может являться реликтовым остатком вида, жившего во времена существования сухопутного перешейка между Австралией и Новой Гвинеей около 9 тысяч лет назад.
Есть и более простое объяснение: крысы попали на остров вместе с растительным мусором, который выносит река Флай, или на каноэ местных жителей.
Об образе жизни и биологии этих грызунов известно мало, так как они ведут ночной образ жизни и в последнее время их количество на острове значительно сократилось.
Рифовая мозаичнохвостая крыса — крупный зверь. Длина тела составляет 165 мм, длина хвоста — 45—185 мм, а масса крысы — около 164 граммов.
Несколько лет назад Департамент охраны окружающей среды и наследия Квинсленда обеспокоился отсутствием крыс. Ученые провели наблюдения и пришли к выводу, что рифовые крысы практически полностью исчезли.
Вероятно, животное вымерло вследствие частых наводнений на плоском песчаном острове, где оно обитало. Это признание является первым задокументированным случаем вымирания млекопитающего вследствие антропогенного изменения климата, — заключили ученые.
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