Блогер разоблачил в YouTube сообщество педофилов
- 20 февраля 2019, 09:51
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Американский блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить в видеохостинге сообщество педофилов.
Блогер на своем канале продемонстрировал, как поиск на YouTube роликов, где женщины показывают на себе различные комплекты нижнего белья, может привести через алгоритм предложения похожего контента к роликам для педофилов.
По словам Уотсона, при этом такие видеоролики не являются порнографическими, однако комментарии к ним указывают на время, в которое дети принимают «позы с сексуальным подтекстом». В частности, это могут быть кадры гимнастических занятий детей.
Блогер отметил, что алгоритм YouTube позволяет педофилам находить новые контакты.
Уотсон добавил, что обращался с жалобами в видеохостинг, однако на них не обратили внимания, несмотря на то, что эту проблему у сервиса он обнаружил еще два года назад.
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