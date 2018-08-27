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Блогер разоблачил в YouTube сообщество педофилов

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© youtube.com

Американский блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить в видеохостинге сообщество педофилов.

Блогер на своем канале продемонстрировал, как поиск на YouTube роликов, где женщины показывают на себе различные комплекты нижнего белья, может привести через алгоритм предложения похожего контента к роликам для педофилов.

По словам Уотсона, при этом такие видеоролики не являются порнографическими, однако комментарии к ним указывают на время, в которое дети принимают «позы с сексуальным подтекстом». В частности, это могут быть кадры гимнастических занятий детей.

Блогер отметил, что алгоритм YouTube позволяет педофилам находить новые контакты.

Уотсон добавил, что обращался с жалобами в видеохостинг, однако на них не обратили внимания, несмотря на то, что эту проблему у сервиса он обнаружил еще два года назад.

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