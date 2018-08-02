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СМИ узнали о получении 27 бельгийцами пенсии, назначенной Гитлером

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© pexels.com

Правительство Германии продолжает выплачивать пенсии 27 гражданам Бельгии, которые были назначены им декретом Гитлера в 1941 году, пишет бельгийская газета De Morgen.

По данным издания, некоторые получатели денежных пособий воевали во время Второй мировой войны на стороне Германии, другие являются наследниками бывших солдат Третьего рейха.

Выплаты назначались лично Адольфом Гитлером за «лояльность, верность и послушание».

Размер пенсий варьируется от 425 до 1275 евро. Федеративная Республика Германия вынуждена выплачивать пособия, так как стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все его обязательства, включая пенсионные.

Известие об этих выплатах вызвало возмущение у депутатов бельгийского парламента. Группа парламентариев уже готовит резолюцию с призывом к правительству в срочном порядке урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты, сообщает телеканал «360».

Однако, по данным издания, депутатов больше всего возмутил тот факт, что в казну государства не поступали налоговые отчисления с этих пособий.

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