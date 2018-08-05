Порошенко назвался героем Майдана

Глава украинского государства Петр Порошенко выступил в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном годовщине событий на Майдане, и в своей речи упомянул о том, как якобы лично выносил тела погибших из-под огня сотрудников «Беркута».

«Я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную раду, это было в девять утра. Увидел побратимов из 14-й сотни самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь „Беркута“, которая с помповыми ружьями стреляла в людей. <...> Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал украинский президент.

«Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь», — добавил он.

Многие украинцы откровениям Порошенко не поверили. «Вот так переписывается история», — заявила журналистка Татьяна Высоцкая. «Ни стыда ни совести! Это существо бесконечно лживое и бесконечно жадное. Моральный урод», — написали в комментариях к записи выступления президента пользователи.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют и уже зарегистрированы 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является комик Владимир Зеленский. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет менее 15%. Украинские власти запретили присутствие российских наблюдателей на предстоящих выборах, в связи с чем Россия может отказаться признавать их результаты.