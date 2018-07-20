Налог на самозанятых по всей России введут досрочно

Первый заместитель председателя правительства РФ и глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о досрочном распространении налогового режима для самозанятых на все регионы России уже с 2020 года.

«В кабинете министров ожидают, что до конца 2024 официальный статус самозанятых получат 2,4 миллиона граждан, при этом до конца 2019 года самозанятыми должны стать не менее 200 тысяч человек», — пишет газета «Коммерсант».



Отвечать за исполнение поручения будут чиновники Минфина и сотрудники Федеральной налоговой службы.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых россиян со ставкой в размере от 4 до 6 процентов действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане и установлен на десять лет — до конца 2028 года. Названные регионы были выбраны в качестве пилотных и за первые полтора месяца на новую систему налогообложения перешли более 20 тысяч человек.

Граждане могут зарегистрироваться в ФНС в качестве самозанятых, если получают доход от предпринимательской деятельности (но не более 2,4 миллиона рублей в год), не имеют работодателя, не занимаются торговлей подакцизными товарами и не привлекают наемных работников. Речь о консультирующих дизайнерах и представителях других свободных профессий, владельцах сдаваемых в аренду квартир, таксистах, работающих посредством сервисов-агрегаторов и так далее.

На сегодняшний день около 15 миллионов россиян работают «на себя» и не платят налоги и взносы, хотя за незаконное предпринимательство предусмотрена уголовная ответственность. Для того чтобы вернуть самозанятых в правовое поле, и был введен специальный налоговый режим.

