Семью экс-чиновницы Глацких заподозрили в махинациях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в отношении конкурентов компании «Ремстройгаз», которой владеет семья Ольги Глацких — бывшего руководителя департамента молодежной политики Свердловской области.

«ФАС подтвердила, что есть косвенные признаки сговора с участием фирмы Глацких, но доказательств не хватает», — сообщает пресс-служба свердловского отделения партии «Яблока».

В партии считают, что фирма Глацких и еще две компании ООО «Строинвестгарант» и ООО «Девайс» сговорились и занимаются махинациями на госзакупках по ремонту и содержанию дорог. Они принимают участие в конкурсах, но при этом якобы демонстрируют экономически необоснованное поведение с целью обеспечить победу «Ремстройгаза».

«Доказать сговор без прямых улик трудно. В этом деле у нас были только косвенные доказательства, и ФАС их подтвердила. Но если конкурент Глацких тратит на участие в закупке 2,6 млн рублей, снижает цену на 0,5% или на 1 копейку и проигрывает, судите сами, насколько жульническими были торги», — заявил директор ЦАП Алексей Карнаухов.

Ольга Глацких получила известность после того, как в ноябре на круглом столе в Кировграде заявила, что государство ничего не должно молодежи. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — высказалась она. Слова чиновницы вызвали возмущение в обществе, а в Рунете развернулась настоящая травля Глацких.

После скандала Ольга Глацких уволилась, оставила госслужбу, завела страничку в Instagram и пожаловалась на непонятливость критиковавших ее соотечественников.