Квартира арестованного подмосковного чиновника выставлена на торги

Любой желающий может принять участие в аукционе, на котором будет выставлена квартира бывшего замминистра финансов Подмосковья Валерия Носова, изъятая при его аресте.

«150 квадратных метров на 14 этаже дома № 97 по улице Вавилова будут реализованы через электронную площадку центра реализации», — приводит «Российская газета» слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Он уточнил, что аукцион состоится 4 марта, а начальная цена продажи — 34 055 800 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 марта, пишет издание.

Валерий Носов был осужден на 14 лет по обвинению в хищении средств из бюджета Московской области. По этому делу также проходят бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга Жанна Булах. Ущерб от их противоправных действий превысил 14 миллиардов рублей.

Как отмечает газета, взысканию также подлежит и другое имущество Носова: еще одна московская квартира на улице Косыгина площадью почти 427 квадратных метров, три машино-места, кладовка, земельный участок в Наро-Фоминском городском округе, а также коллекция букинистических изданий и картин.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, экстрадированный 3 января из Франции по запросу Генпрокуратуры РФ, отправлен в так называемый «Кремлевский централ» — спецблок в СИЗО № 1 «Матросская тишина».