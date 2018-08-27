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Мать Децла заступилась за режиссера документального фильма о ее сыне

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© instagram.com

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), поддержала автора проекта документального фильма о ее сыне.

В Instagram она сообщила, что деньги на документальный фильм о Кирилле собирает реальный режиссер.

«Это не аферист», — уточнила она.

Толмацкая также добавила, что разрешения на создание ленты ему не нужны, необходимы только права на использование некоторых материалов.

Ранее сын Децла Тони назвал аферистом журналиста Романа Супера, планирующего снять фильм о музыканте и уже собравшего с помощью краудфандинговой кампании более полумиллиона рублей на финансирование проекта. Бюджет картины должен составить 3,5 млн рублей.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет.

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