Как выглядит любовь вдали от любопытных глаз, показали в иллюстрациях

Художница из Лос-Анджелеса по имени Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) черпает вдохновение для творчества в своей личной жизни, поэтому её работы всегда наполнены искренними, глубокими эмоциями. Каждая из её романтических картин рассказывает нам разные истории, но все их объединяет одно чувство — любовь.

Собрали для вас 19 самых трогательных иллюстраций, в которых каждая влюблённая пара узнает себя.

1. «Давай быть вместе, даже если мы далеко»

2. «Никогда не знаешь, где встретишь любовь всей своей жизни»

3. «Это может произойти, где угодно»

4. «Я помню, как ты первый раз пригласил меня на свидание»

5. «Ну, что я говорил! Правда, вкусно?»

6. «Давай ты будешь играть, а я петь»

7. «Этот суп я сварил для тебя»

8. «Поешь, тебе станет лучше»

9. «Когда ты рядом, я никуда не хочу уходить»

10. «Позвони, как доедешь»

11. «Не подглядывай»

12. «Я хочу любить тебя до самой старости»

13. «Попробуй это»

14. «Давай будем воевать с тобой только в воображаемых мирах»

15. «И вместе покорять наш реальный прекрасный мир»

16. «И ты всегда будешь разрешать мне есть из твоей тарелки»

17. «А я буду заботиться о тебе»

18. «В конце концов, самая главная штука на свете — это любовь»

19. «А если вы её ещё не встретили, то знайте — она рядом»

Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?