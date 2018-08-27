22 необычных кота, которые в прошлой жизни точно были людьми

Кошки живут на Земле много тысяч лет и не устают поражать человечество своими повадками, странностями и необычными привычками. Собрали для вас фотоподборку удивительных котиков, которые в прошлой жизни точно были людьми. Иначе, почему они так странно себя ведут?

1. Сколько котов нужно, чтобы вкрутить лампочку?

2. «Так, где тут купоны на тунец?»

3. «Здравствуйте, проходите, рассказывайте»

4. Этот котик в прошлой жизни был сёрфером

5. «Передайте курицу, пожалуйста»

6. «А что, я всегда так сижу, не обращайте внимания»

7. «Опять мне одному убираться?»

8. «А тут целая кошачья банда байкеров»

9. «Это моё, и это тоже»

10. «Я всё ещё жду свой обед!»

11. «Кое-кто должен научиться делиться одеялом»

12. «Скучно мне что-то»

13. «Запрыгивай, поехали!»

14. «Ну-ка, что там у соседей?»

15. Кот-бандит

16. «Кто сказала, что кошки не любят плавать?»

17. «Мой кот ходит в туалет, как человек»

18. «Хотел надеть пиджак и немного застрял»

19. «Скоро уже там дадут горячую воду?!»

20. «Не пущу»

21. Животные тоже могут быть акробатами

22. «Вот так-то!»

А ваши коты ведут себя иногда как люди? Расскажите нам в комментариях!