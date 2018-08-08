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Жертвами ДТП с маршруткой в Ростовской области стали 6 человек

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© vk.com/begxor

На 999-м километре трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области произошло массовое ДТП, в результате которого погибли шесть человек, а еще 13 пострадали.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, маршрутный автобус Ростов — Миллерово врезался в стоявший на обочине самосвал КамАЗ дорожной службы.

Из 19 человек, находившихся в маршрутке, 6 погибли, а 13 получили травмы. Среди пострадавших есть две несовершеннолетние девочки.

Также попавшие в аварию автомобили Hyundai и Volkswagen получили незначительные повреждения. Находившиеся в них люди не пострадали.

Издание опубликовало видео с места происшествия.

Пострадавшие в аварии находятся сейчас в больнице скорой медицинской помощи города Шахты, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Участок трассы, на котором произошло ДТП, перекрыт, сообщили агентству в пресс-службе «Автодора».

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