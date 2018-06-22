«Плати 300 миллионов»: Пригожин рассказал о деталях разговора с Навальным

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, о чем с ним пытался договориться Алексей Навальный во время встречи в Санкт-Петербурге. По словам предпринимателя, Навальный предлагал пожертвовать несколько сот миллионов рублей на предвыборную кампанию оппозиционеров в Северной столице в обмен на «прекращение искусственно нагнетаемого скандала вокруг питания в школах Москвы».

Дословно его предложение звучало так: «Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать». При этом Навальный дал мне срок на размышление две недели. Ровно через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы, — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Напомним, что информация о встрече Евгения Пригожина и Алексея Навального, которая состоялась в отеле Sokos на Васильевском острове, впервые появилась в группе «Конкорд менеджмент и консалтинг» в социальной сети «ВКонтакте». А восьмого февраля в этой же группе было размещено сообщение, что предприятие Пригожина выплатило властям Санкт-Петербурга компенсацию ущерба, нанесенного, по мнению прокуратуры, сторонниками Навального в ходе митинга 5 мая прошлого года.

Алексей Навальный сначала очень обрадовался, прочитав о выплате компенсации,

Однако счастье оппозиционера длилось недолго. Сторонник Навального Богдан Литвин написал в своем Twitter-аккаунте, что штраф не может считаться оплаченным, поскольку «деньги были перечислены не прокуратуре, а комитету по благоустройству». Вероятно, Евгений Пригожин просто «потроллил» Алексея Навального.