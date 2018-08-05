Известный московский фотограф уехала жить в лес со 100 собаками

Дарья Пушкарёва — известный в Москве фотограф, в прошлом шесть лет работала в кино, была оператором-постановщиком и участвовала в создании телефильмов и сериалов.

«Я горжусь тем, что я делала. Но вся моя жизнь в кинопроизводстве привела к тому, что я была абсолютно измотана, работая по 15 часов в сутки без выходных. Потом я стала фотографом — одним из пяти лучших во всей Москве, моими клиентами были элитные бизнесмены и политики. Умные и культурные люди изменили моё восприятие богатых русских в лучшую сторону. Но я вспоминала детство, когда одноклассники говорили о том, кем хотят стать, когда вырастут, я мечтала открыть приют для собак», — говорит Дарья.

По иронии судьбы, девушка всегда опасалась собак. Её мама много работала и не могла позволить себе завести питомца, который отнимает много времени, и маленькая Даша выросла с кошками. Став взрослой, фотограф начала с того, что стала помогать собачьим приютам, перечисляя деньги на корм и лечение. Однажды девушка увидела объявление, что щенку без глаза требуется 10 тысяч рублей на операцию, она с мужем поехала, чтобы передать деньги, однако им заявили, что псом некому заниматься и никто не повезёт его к врачу. Пара сразу приняла решение забрать собаку себе. Так у Дарьи появилась первая собака, у которой оказался вредный характер и оба глаза на месте — один был зашит после травмы.

После этой истории, как будто прорвало плотину. Собаки стали сами находить сердобольную девушку — одни приходили домой, другие — на съёмочные площадки, третьих привозили друзья и знакомые. В какой-то момент в квартире стали жить сразу шесть псов. Всё изменила седьмая собака — пёс-инвалид из Краснодара оказался агрессивным и неадекватным. Он бросался на людей, в том числе на хозяев, стремясь перегрызть им горло, и страдал галлюцинациями из-за черепно-мозговой травмы. Занятия с кинологом не помогли, и Дарье посоветовали усыпить семимесячную гончую ради общего блага. Но у девушки не поднималась рука.

Но и держать неуправляемую собаку в квартире вместе с другими стало крайне опасно. Тогда семья решила переехать за город и поселить пса в вольере. Дарья, её муж Павел и собаки сменили два дома, пытаясь найти лучший вариант, и всё это время продолжали работать на фотосъёмках, а их многочисленные питомцы тем временем досаждали соседям бесконечным лаем и шумом. Тогда Дарья приняла решение бросить работать и уехать жить в лес. Пара нашла участок земли за 160 километров от города и стала перебираться туда.

Будущее место жительства представляло собой дом в поле с берёзами без воды и электричества. Пара приступила к строительству вольеров и корпусов для собак.

«Зимой мы ходили от дороги на лыжах туда и обратно с привязанными к поясу пакетами с мясом для питомцев и бензином для генератора. Мы построили шесть вольеров для спасённых нами собак и зажили новой, трудной, но счастливой жизнью, так непохожей на нашу предыдущую», — рассказывает Дарья в своём Instagram.

Сейчас на участке Дарьи Пушкарёвой с мужем живёт более 100 собак. У них есть тёплые вольеры, свежие мясо и рыба и ежедневные прогулки на пяти гектарах земли. Большинство из питомцев пары никогда не получило бы шанс на счастливую жизнь в семье. Практически у всех собак травмы различной степени тяжести, некоторые передвигаются на колясках. Но Дарья не унывает, зимой заготавливают дрова и топят ими помещения, мыться ездят к знакомым, а все деньги тратят на лечение животных и корм для них.

Но собаками жизнь Дарьи не ограничилась. Однажды она разговорилась с девушкой-волонтёром, спасающей лисиц. А потом ей на глаза попалось объявление о щенке енотовидной собаки без лапки, которому искали семью. Так, в доме Даши появились ещё и лисы, и другие пушные звери. Девушка даже завела отдельный аккаунт в Instagram, посвящённый уходу за лисицами. По её словам, для них требуются особые условия содержания, ведь «лисы, словно жидкость, способны просочиться в любую щёлку».

Чтобы обеспечить своё многочисленное звериное семейство, Дарья Пушкарёва продолжает работать ретушером удалённо, а ещё периодически берёт заказы от своих обеспеченных клиентов из прошлой жизни, которые регулярно заказывают фотоуслуги девушки и хорошо за это платят. Кроме того, Дарья благодарит за финансовую помощь друзей и всех неравнодушных людей.

Дарье не нравится, когда её дом называют приютом или убежищем. «Мы — семья! Приют — это текучка и передержка бесхозных животных. Мы любим каждую из наших собак и других животных и живём ради того, чтобы им было комфортно, насколько сложно бы это ни было», — говорит девушка.

А главной наградой за свои труды Дарья называет счастливые глаза и морды животных и их виляющие хвосты: «Когда видишь этих никому не нужных собак счастливыми, понимаешь, что все слёзы, боль и трудности — это адекватная цена за такую радость», признаётся девушка, которая называет себя "Королева Псиномать и утверждает, что ни о чём не жалеет.



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