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В Туркмении у женщин начали отбирать водительские права

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице Туркмении Ашхабаде полиция проводит массовые проверки, останавливая машины с сидящими за рулем женщинами и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения, сообщает «Радио Азатлык».

Так, у одной из женщин отобрали права под предлогом, что у нее не полностью укомплектована аптечка, в которой нет анальгина и димедрола.

Когда же она объяснила стражу порядка, что у нее есть заменяющие эти лекарства аналоги, он ответил, что не знает таких слов.

В большинстве случаев причины изъятия прав полицейские не объясняют, ссылаясь на указание сверху.

Кроме того, женщинам якобы запретили ездить за рулем по ряду центральных улиц столицы.

Отмечается, что запрет на пользование автомобилями распространился и на сотрудниц правоохранительных органов.

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