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Косплеерша смешно пародирует знаменитостей с помощью костюмов из еды

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  • 19 февраля 2019, 14:52
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Тайская звезда соцсетей Сине Бенджафорн (Sine Benjaphorn) прославилась в интернете благодаря своим фантазийным косплеям на знаменитостей. Казалось бы, качественных косплеев в Сети хоть отбавляй и искушенных зрителей уже ничем не удивишь. Однако тайка придумала свою фишку — она создаёт свои костюмы с помощью еды. Конечно, не целиком, но, используя в качестве элементов своих нарядов рыбу, баклажаны или крекеры, девушка сумела выделиться из толпы подражателей и завоевала уже больше 76 тысяч подписчиков в Instagram. А объектами её творчества всё чаще становятся не только азиатские, но и европейские звёзды. Давайте посмотрим!

Ранее «Ридус» публиковал ироничные пародии на фото знаменитостей от одного блогера-юмориста. Парень воссоздаёт наряды звёзд, используя подручные средства, и смотреть на это без смеха невозможно.

Чуть раньше итальянца подобную идею использовала блогерша, которую в Сети называют не иначе, как «королева пародий». Она мастерски передразнивает томные и сексуальные позы знаменитостей, добавляя в свои снимки изрядную долю юмора и самоиронии. У находчивой девушки уже 5,4 миллиона подписчиков в Instagram.

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