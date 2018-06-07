Российским военным запретили гаджеты и интернет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий военнослужащим и призывникам телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.

Документ запрещает российским военным размещать в интернете и СМИ информацию, раскрывающую их служебную деятельность и ведомственную принадлежность.

Теперь они не имеют права публиковать в Сети фото и видео, а также геоданные о себе, которые позволяют получить информацию о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых они служат.

Кроме того, запрещено распространять сведения о других военнослужащих, а также о гражданах, призванных на военные сборы или уволенных с военной службы, о членах их семей или их родителях, включая информацию, позволяющую определить их местонахождение в определенный период.

Нарушившим запрет независимо от должности и звания грозит дисциплинарная ответственность. Военный-контрактник за подобный проступок может быть уволен со службы.

В то же время жен военнослужащих, как отмечал замминистра обороны РФ Николай Панков, запрет на распространение информации не касается, сообщает ФАН.

Законопроект инициировало Министерство обороны РФ. Авторы проекта отмечали, что военные представляют особый интерес для спецслужб других стран и террористических организаций.