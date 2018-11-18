найти ×
   
  • USD -0.04
    66.20
  • EUR -0.09
    74.82
СохранитьСохранено0
×

00928

Что станет с марсоходом Opportunity через миллион лет

Small 8c0837760a
  • 19 февраля 2019, 13:18
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Недавно специалисты NASA заявили, что прекращают поиски марсохода Opportunity, который потерялся на Красной планете во время пылевой бури летом 2018 года.

Скорее всего, сейчас марсоход засыпан пылью, и шансов, что солнечные панели снова смогут получить энергию, практически нет. Но что произойдет с аппаратом через тысячи, миллионы лет?

На этот вопрос попытались ответить специалисты из Университета Теннесси в Ноксвилле, а также руководители миссии Opportunity.

Эксперты рассказали, что в конструкции марсохода есть несколько пластиковых элементов, которые используются, например, для изоляции проводов. Этот пластик может разложиться под действием солнечного излучения, считают ученые.

Вероятность того, что через несколько десятков лет его отыщут марсианские колонисты, высока, если таких же сильных бурь на Красной планете больше не будет.

Сейчас марсоход засыпан пылью, но его нетрудно найти, находясь на планете, — рассказали ученые.

Однако через сотни лет марсоход покроется более толстым слоем пыли, а его конструкция начнет разлагаться. Есть вероятность того, что ветра на Красной планете усилятся, тогда пыль с Opportunity будет периодически сдуваться, что продлит срок жизни аппарату.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00133

На Украине решили отказаться от импортного газа

Small default

© reepik.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет отказаться от импортного газа.

По словам главы украинского правительства, это будет возможно благодаря открытию доступа к украинским недрам.

«У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам», — рассказал премьер в эфире программы «Свобода слова».

В понедельник, 18 февраля, Гройсман заявил, что на Украине может быть снижена норма потребления газа одного человека в месяц.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
371150273читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
5059795читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

12061001читать позжечитаю позже