Что станет с марсоходом Opportunity через миллион лет

Недавно специалисты NASA заявили, что прекращают поиски марсохода Opportunity, который потерялся на Красной планете во время пылевой бури летом 2018 года.

Скорее всего, сейчас марсоход засыпан пылью, и шансов, что солнечные панели снова смогут получить энергию, практически нет. Но что произойдет с аппаратом через тысячи, миллионы лет?

На этот вопрос попытались ответить специалисты из Университета Теннесси в Ноксвилле, а также руководители миссии Opportunity.

Эксперты рассказали, что в конструкции марсохода есть несколько пластиковых элементов, которые используются, например, для изоляции проводов. Этот пластик может разложиться под действием солнечного излучения, считают ученые.

Вероятность того, что через несколько десятков лет его отыщут марсианские колонисты, высока, если таких же сильных бурь на Красной планете больше не будет.

Сейчас марсоход засыпан пылью, но его нетрудно найти, находясь на планете, — рассказали ученые.

Однако через сотни лет марсоход покроется более толстым слоем пыли, а его конструкция начнет разлагаться. Есть вероятность того, что ветра на Красной планете усилятся, тогда пыль с Opportunity будет периодически сдуваться, что продлит срок жизни аппарату.