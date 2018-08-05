В Петербурге в изнасиловании школьницы заподозрили пятерых мужчин

В Петербурге полиция расследует жестокое изнасилование 17-летней школьницы, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 27-летний мужчина встретил девушку после уроков, напоил ее и отвез к себе домой, где находились трое его друзей.

Воспользовавшись тем, что школьница пьяна, мужчина изнасиловал ее, а затем его примеру последовали приятели.

После, по словам собеседника агентства, хозяин квартиры, испугавшись ответственности за содеянное, вынес девушку на улицу и оставил в сугробе.

Проезжавший мимо таксист увидел лежащую в сугробе девушку, отнес ее в машину и тоже изнасиловал, после чего оставил школьницу на автобусной остановке.

Утром ей помогли случайные прохожие, вызвавшие медиков. Девушке поставили диагноз «пневмония» из-за длительного пребывания на холоде, отмечает газета «Взгляд».

Правоохранители инкриминируют изнасилование лишь таксисту. По данным источника агентства, мужчине, напоившему девушку, предъявлено обвинение только по статье «Оставление в опасности». В действиях его друзей не найдено состава преступления.