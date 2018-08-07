На Гибралтаре найден последний след неандертальца

Международная группа археологов во время сезонных раскопок обнаружила на Гибралтаре небольшой след, который может принадлежать неандертальцу.

Считается, что именно Гибралтар был последним местом обитания неандертальцев, где они впервые встретились с современными людьми и вымерли около 40 тысяч лет назад.

Можно сказать, что найденный след принадлежит „последнему“ неандертальцу, так как он был оставлен всего около 30 000 лет назад. До этого мы не находили таких молодых следов неандертальцев, — отметили авторы работы.

Анализ отпечатка показал, что след мог принадлежать подростку ростом около 1,26 метра. Ученые уверены, что это след именно неандертальца, так как между первым и вторым пальцем есть характерный для их ног 2-сантиметровый промежуток.

Отпечаток ноги обнаружили на территории деревни Каталан-Бэй. Раскопки в этом районе начались еще десять лет назад, и за все это время исследователи находили только следы позвоночных животных.

Примечательно, что найденный след неандертальца стал вторым в истории. До этого отпечаток ноги находили только в румынской пещере Вартроп.

По мнению авторов нового исследования, на острове еще много интересных окаменелостей, а также следов.