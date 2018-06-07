Медведи отступили: на Новой Земле снят режим ЧС

В минувшую полночь на Новой Земле отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 9 февраля из-за аномального нашествия медведей в районы проживания человека. Такие данные во вторник приводит ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Жиганшу Мусина.

Режим ЧС на Новой Земле снят с 0 часов 19 февраля в связи с тем, что количество медведей сократилось — наблюдается 2—3 в отдалении. Угроза минимизирована, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, чуть более недели назад около поселка Белушья Губа были обнаружены сразу 52 полярных хищника. К местам проживания людей хищников привлекли мусорные свалки, в которых животные увидели альтернативный источник пропитания.

Многие местные жители оказались морально не готовы к такому соседству, часть родителей перестали водить детей в школу и детский сад.

Заставить хищников покинуть окрестности поселка не получалось ни светошумовыми средствами, ни с помощью собак.

В итоге в районе решили усыпить опасно приблизившихся к границам поселения медведей и вывезти их подальше от территории обитания человека. Для этих целей в Белушью Губу 10 февраля прибыли специалисты Росприроднадзора.