В Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты на выходные

Ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни предложил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев, сообщает АГН «Москва».

По словам сенатора, в некоторых странах Запада крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром.

Кондратьев убежден, что России стоит последовать их примеру.

В беседе с агентством сенатор отметил, что закрытие супермаркетов в выходные не отменяет работу в эти дни магазинов шаговой доступности, где можно приобрести продукты.