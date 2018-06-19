В Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты на выходные
- 19 февраля 2019, 09:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни предложил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев, сообщает АГН «Москва».
По словам сенатора, в некоторых странах Запада крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром.
Кондратьев убежден, что России стоит последовать их примеру.
В беседе с агентством сенатор отметил, что закрытие супермаркетов в выходные не отменяет работу в эти дни магазинов шаговой доступности, где можно приобрести продукты.
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