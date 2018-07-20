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Роскосмос договорился об отправке космических туристов

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Корпорация «Роскосмос» заключила договор с американской компанией Space Adventures на отправку двух космических туристов на МКС. По условиям контракта, полет непрофессиональных космонавтов должен быть выполнен до конца 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Роскосмосе.

Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года, — рассказали в корпорации.

По информации агентства, работы над созданием борта, которому предстоит доставить туристов на орбиту, уже начались.

Речь идет о пилотируемом корабле конструкции «Союз МС» и ракетном модуле «Союз-2». Их произведут силами РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», а также других отечественных предприятий.

Отмечается, что работы по строительству корабля целиком осуществляются на деньги будущих космических путешественников.

Роскосмос и Space Adventures уже отправили на околоземную орбиту семь туристов, при этом один из них побывал в космосе дважды. Первый подобный полет был совершен еще в 2001 году.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о планах Роскосмоса сменить руководство космодромов Восточный и Байконур.

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