Украинский чиновник прославился благодаря порно

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник угодил в нелепую ситуацию, включив порно на своем смартфоне прямо во время аппаратного совещания в облгосадминистрации в Кропивницком (Кировоградская область).

«Во время отчета начальника управления регионального развития Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд инвалидов, из телефона Рудника внезапно стали исходить характерные для порнофильмов звуки», — пишет газета «Известия».

Видеозапись курьезного происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по записи, стоны порноактрисы услышали все присутствующие на совещании, и отреагировали сдержанным смехом.

Сам Рудник сбежал с мероприятия, не забрав при этом верхнюю одежду из раздевалки и проигнорировав вопросы журналистов: «Что за видео?».

Ранее СМИ рассказывали историю о том, как сразу восемь мужчин подали жалобу на старшего советника подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав женщин Рави Каркару, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Также сообщалось, что британских парламентариев уличили в просмотре порно на работе. Из-за скандала, связанного с наличием порнографии на его рабочем компьютере, подал в отставку заместитель британского премьер-министра Дэмиан Грин.

