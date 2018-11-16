В «Леруа Мерлен» пригрозили покупателю полицией в ответ на жалобы о браке

Клиенты одной из крупнейших в России сети магазинов с товарами для дома и ремонта «Леруа Мерлен» пожаловались на товары низкого качества по завышенным ценам. Часто нареканиям на официальном сайте магазина подвергаются товары из отделов «Краски», «Сантехника» и «Водоснабжение», но в лидерах по негативным отзывам оказалась обыкновенная вагонка из хвойных пород деревьев в среднем ценовом сегменте.

Попытка корреспондента «Ридуса» провести «контрольную закупку» дала неожиданный результат: вагонка модели «Оптима» оказалась в буквальном смысле дырявой, а попытки вскрыть упаковку на месте и купить товар выборочно без брака обернулись угрозами сотрудников «Леруа» вызвать полицию.

— Как нам потом продавать товар?

— Никак, он же бракованный.

— Почему бракованный?

— Потому что в нем дырки, сами видите. Отправите обратно поставщику.

— Ну значит, не покупайте, если он вам не подходит.

Дежурный директор «Леруа Мерлен» на Каширском шоссе Александр Павлють под запись заявил корреспонденту «Ридуса», что вскрыть упаковку на пачке с вагонкой покупатель имеет право только после оплаты товара на кассе, а затем он может вернуть бракованный и некачественный товар, но опять же не выборочно, а пачкой.

До вызова охраны и дежурного директора корреспондент «Ридуса» детально осмотрел около десяти пачек вагонки по десять единиц в каждой и не нашел ни одной пачки, где не присутствовало хотя бы одного экземпляра с серьезными повреждениями или сквозными дырами от сучков. Выходит, после кассы пришлось бы сдавать обратно все купленное.

«Вам если не нравится товар, зачем вы его покупаете? Вы фрукты когда берете в магазине, вам если не нравится, вы же не покупаете? [обращаясь к охраннику] Вызывай полицию! Сейчас приедут», — пообещал Александр Павлють.

Полиция в итоге так и не приехала, а на кассе сотрудница «Леруа Мерлен» без всяких вопросов отпустила отобранную вручную вагонку без упаковки, ориентируясь только на маркировку товара со штрих-кодом, и выдала чек.

Отзывы на сайте «Леруа Мерлен» показывают, что проблема носит глобальный, а главное — постоянный характер, несмотря на многочисленные обещания сотрудников сети разобраться с поставщиком.

«Это ужасно. В пачке сверху и снизу лежат более или менее нормальные доски либо повернуты обратной стороной. С 6 пачек — пачка брака, это то, что невозможно установить. Остальное смонтировали скрепя сердце. Брак, очень много брака! Треснутые доски, обломанные края, вывалившиеся сучки. Вся вагонка кривая, то винтом, то дугой», — пишет Петр.



«Вагонка плохая! В пазах очень много дырок от сучков. Когда отпиливаешь, крошится. Покупали до этого вагонку на строительном рынке, вот она была отличной, а эта плохая», — жалуется Наталья.

«Из 9 пачек на помойку 17 палок», — делится опытом Ярослав.

«Пытался выбрать себе вагонку в Тверском „Леруа Мерлен“. Просто шок. Из целой палеты не смог выбрать ни одной (!) пачки. Готов был (несмотря на цену почти 100 руб. за планку) смириться с дефектами (обломами и дырами) на тыльной стороне и на лицевой, если их при монтаже удастся как-нить прикрыть. Не смог найти/выбрать. Видно, что вагонку пилили тупыми ножами. Задиры, дыры и т. п. „Мусор“ за бешеные деньги!» — негодует Алексей.



«По моим подсчетам, около 60 процентов брака, хорошо хоть сам отбирал в магазине, там много очень побитых пачек, если б доставку заказал — наверняка их бы и привезли», — подсчитал Виктор.



«Почему покупатель должен получать некачественный товар за уплаченные деньги? Удивляет несерьезное отношение магазина к качеству продаваемой продукции. Отзыв подобного характера далеко не первый, а изменений в лучшую сторону нет», — констатируют покупатели.



В соцсетях также можно найти отзывы о вагонке из «Леруа».

Напомним, сеть «Леруа Мерлен» серьезно оскандалилась летом 2018 года, когда ее PR-менеджер Галина Панина опубликовала фейковую новость о том, что в Ново-Переделкино «пьяные фанаты сожгли девушку», а затем назвала патриотично настроенных россиян «ваткой». В итоге Паниной пришлось уволиться.